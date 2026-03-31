Debate por pensiones y descuentos a jubilados avanza en la Asamblea Nacional
Se trata de la unificación de los proyectos de ley 225, 226 y 227 en una sola propuesta —el proyecto 226— que modifica la ley vigente de 1987 sobre descuentos a este sector de la población.
Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional de Panamá inició la discusión en primer debate de un paquete de iniciativas que busca ampliar los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.