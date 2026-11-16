La doctora Ángela Tulipano, jefa nacional del Programa de Salud de Adultos de la CSS, señaló que, según la Encuesta Nacional de Salud de 2019, el 14% de la población panameña tendría diabetes. Advirtió que una parte importante de las personas desconoce que vive con esta enfermedad y recomendó realizarse controles médicos periódicos.

Ciudad de Panamá, Panamá/En Panamá, alrededor del 14% de la población tendría diabetes, lo que representa aproximadamente 400 mil personas, según estimaciones basadas en los resultados de la Encuesta Nacional de Salud de 2019. Sin embargo, una parte de quienes viven con esta enfermedad podría desconocerlo, debido a que en sus etapas iniciales suele no presentar síntomas.