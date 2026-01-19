De acuerdo con los manifestantes, el documento no reconoce la licenciatura en docencia de biología como una formación profesional válida para impartir la asignatura ni para optar por una cátedra, situación que, aseguran, los excluye de los procesos de selección.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un grupo de profesionales con licenciatura en docencia de biología se manifestó este lunes 19 de enero frente a la sede del Ministerio de Educación (Meduca) en Changuinola, en rechazo a un resuelto emitido el 1 de diciembre de 2025, el cual establece las normas y afinidades de formación para participar en los concursos de nombramientos docentes.