Ciudad de Panamá/Bajo el lema "Los Barrios como esencia viva del país", se llevó a cabo la séptima premiación del concurso Documental Panamá, una iniciativa de TVN Media que se ha consolidado como una plataforma para resaltar el talento nacional en la industria del cine y dar visibilidad a nuevas historias que retratan la identidad de las comunidades panameñas. La ceremonia se desarrolló en el marco de la décima cuarta versión del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF), aprovechando el escenario internacional para proyectar las producciones ganadoras.