Autoridades de la regional de salud explicaron que la medida responde no solo a preocupaciones por la venta de comida chatarra, sino también a la detección de situaciones de mayor riesgo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las autoridades de salud anunciaron que en los próximos días se eliminará la venta ambulante en los alrededores de las escuelas del distrito de San Miguelito, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad y el bienestar de los estudiantes.