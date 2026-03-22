Entre la neblina característica de las tierras altas y el aroma inconfundible del grano recién tostado, la comunidad de Vaquilla, en Chiguirí Arriba, celebró con éxito la trigésima cuarta versión del Festival del Café. Este evento, que ya suma más de tres décadas de historia, se ha consolidado como la principal vitrina para los productores de café en Coclé, resaltando la calidad y autenticidad del grano cultivado en las montañas panameñas.