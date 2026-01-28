Foro Económico 2026: Jefes de Estado hacen un llamado a la integración, desarrollo y seguridad regional
El foro se consolida como un espacio de diálogo estratégico en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, desafíos económicos y la necesidad de fortalecer la cooperación regional.
Ciudad de Panamá, Panamá/Presidentes de Brasil, Colombia, Bolivia, Guatemala, Chile y Ecuador, así como el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, participan en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, un encuentro que reúne en Panamá a mandatarios, líderes políticos y representantes del sector económico regional para debatir desarrollo, inversiones, innovación y sostenibilidad.