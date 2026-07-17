Ciudad de Panamá/Uno de los presuntos cabecillas de la red de funcionarios y particulares que operaban desde la Dirección General de Ingresos (DGI), el abogado José Miguel Jurado Rovira, permanecerá bajo detención provisional como medida cautelar establecida por la jueza de Garantías Meylin Jaén, durante la audiencia realizada hoy, en donde la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada presentó formulación de cargos por la presunta comisión de cuatro delitos.