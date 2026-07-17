Estudiantes de 14 regiones participaron en festival nacional de tambor folklórico

El evento busca promover entre las nuevas generaciones el conocimiento y la conservación de la música, las costumbres y las tradiciones nacionales.

Ciudad de Panamá/Al ritmo de la caja y el tambor se desarrolló la decimoctava edición del Festival Nacional Intercolegial Ricaurte Villarreal para Ejecutantes del Tambor Folklórico, organizado por el Ministerio de Educación.

Estudiantes procedentes de 14 regiones educativas del país participaron en la competencia, en la que demostraron sus habilidades en la ejecución de instrumentos y ritmos representativos del folclore panameño.

El evento busca promover entre las nuevas generaciones el conocimiento y la conservación de la música, las costumbres y las tradiciones nacionales.

“Estos estudiantes estudian con su folclorista de cada región las variantes de los tambores, porque hay tambores de Coclé, Herrera, Colón”, indicó Elizabeth Piza, directora del Centro de Arte y Cultura - Meduca.

Durante la jornada, los grupos presentaron diferentes interpretaciones ante un jurado integrado por especialistas en folclore, quienes evaluaron aspectos como la técnica de ejecución, el dominio del ritmo, la coordinación y la autenticidad de las presentaciones.

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Para los estudiantes, el festival representó una oportunidad para compartir experiencias, fortalecer sus conocimientos musicales y mostrar el trabajo desarrollado en sus centros educativos.

“Me encantó venir para acá a disfrutar, no importa que perdamos”, señaló una estudiante.

Al finalizar la competencia, los grupos con las mejores puntuaciones fueron reconocidos y premiados por su desempeño.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, esta edición también rindió homenaje a Ricaurte Villarreal, destacado músico, percusionista e investigador panameño, cuyo trabajo contribuyó al estudio y la difusión de las expresiones folklóricas del país.

“Estos espacios y actividades en las escuelas son sumamente importantes porque crean una relación entre los estudiantes en donde comparten, trabajan en equipo”, señaló Roberto Sevillano, viceministro de Educación.

La actividad forma parte de las iniciativas educativas dirigidas a preservar la identidad cultural y fomentar la participación de los jóvenes en manifestaciones artísticas tradicionales.

Con información de Jocelyn Mosquera