Meduca abre licitación para renovar el colegio monseñor Francisco Beckmann por $42.6 millones

La iniciativa contempla la demolición, construcción y remodelación de la infraestructura educativa, con el propósito de modernizar uno de los planteles con mayor matrícula del país.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Educación (Meduca) abrió el proceso de licitación para la renovación integral del colegio Monseñor Francisco Beckmann, ubicado en el distrito de Panamá, mediante un proyecto cuyo precio de referencia asciende a $42.6 millones.

La iniciativa contempla la demolición, construcción y remodelación de la infraestructura educativa, con el propósito de modernizar uno de los planteles con mayor matrícula del país.

Un recorrido realizado por TVN Noticias evidenció el deterioro de varias de las estructuras actuales. Entre ellas se encuentra un edificio clausurado debido a los daños en su infraestructura, mientras otras instalaciones presentan un avanzado desgaste por el paso de los años.

El proyecto prevé la construcción de nuevos edificios, espacios académicos y áreas deportivas. Entre las principales mejoras figura una cancha techada para educación física, una necesidad que actualmente enfrenta el plantel al no contar con instalaciones adecuadas para esta actividad.

“Desde el área de la Transísmica vamos a tener a futuro una plaza cívica que puede ser utilizada también como área de canto de la bandera y al final de la calle, vamos a tener el gimnasio; eso va a estar en planta alta y vamos a tener cuatro niveles de estacionamiento”, detalló María Pineda, directora nacional de Infraestructura del Meduca.

La propuesta también incluye la construcción de canchas de fútbol y una vía de circunvalación que busca reducir la congestión vehicular que se registra en los alrededores del colegio durante las horas de entrada y salida de estudiantes.

“Los dos edificios que se llaman Eureka y El Porvenir van a ser remodelados, al igual que el auditorio; de allí, vamos a tener tres edificios que van a ser de construcciones nuevas”, indicó Pineda.

La homologación del acto público está programada para el próximo 17 de julio, fecha en la que también se atenderán las consultas de las empresas interesadas antes de la presentación de propuestas.

De concretarse el proceso según el cronograma establecido, la ejecución de la obra tendrá una duración total de cinco años y seis meses.

El colegio Monseñor Francisco Beckmann alberga actualmente a cerca de 3,000 estudiantes de premedia y media.

Con información de Luis Mendoza