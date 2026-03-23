Meduca alquilará centro educativo temporal para estudiantes del colegio Elena Chávez de Pinate

La entidad señaló que esta decisión forma parte de las acciones encaminadas a evitar interrupciones en las clases y asegurar condiciones adecuadas para los alumnos.

El Ministerio de Educación de Panamá informó que identificó un centro educativo que será alquilado de manera temporal para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del colegio Elena Chávez de Pinate, ubicado en Panamá Centro.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Dirección Regional de Educación de Panamá Centro, la medida se adopta mientras se desarrollan adecuaciones en la infraestructura actual y se instalan aulas modulares para atender a la población estudiantil.

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La entidad señaló que esta decisión forma parte de las acciones encaminadas a evitar interrupciones en las clases y asegurar condiciones adecuadas para los alumnos.

En el documento, el Meduca también reiteró que las decisiones adoptadas responden “exclusivamente al bienestar de los estudiantes y al fortalecimiento del sistema educativo”, al tiempo que hizo un llamado a la comunidad a no dejarse influenciar por intereses políticos, económicos o comerciales.

Asimismo, la institución enfatizó que actuará con responsabilidad, transparencia y apego a la ley, asegurando que no cederá ante presiones ni intereses particulares, y que priorizará lo que más convenga a la educación de los estudiantes.