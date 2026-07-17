SPI despliega 500 unidades con el operativo Escudo Negro 2.0

El operativo contempla mayor vigilancia en sectores como la Cinta Costera, el Casco Antiguo, el Parque Urracá y el Parque Omar.

Ciudad de Panamá/El Servicio de Protección Institucional (SPI) puso en marcha el operativo Escudo Negro 2.0, una estrategia destinada a reforzar la presencia de unidades de seguridad en distintos puntos turísticos y recreativos de la ciudad de Panamá.

El operativo contempla mayor vigilancia en sectores como la Cinta Costera, el Casco Antiguo, el Parque Urracá y el Parque Omar, ante las solicitudes de la ciudadanía para incrementar la seguridad en estas áreas.

El director del SPI, Armando King, explicó que la medida busca ofrecer mayor protección tanto a residentes como a extranjeros que visitan estos espacios.

“Esto se debe principalmente al llamado de la ciudadanía, que solicita una mayor presencia de seguridad en áreas como la Cinta Costera, el Parque Omar y el Casco Antiguo. Queremos garantizar la seguridad de los nacionales y extranjeros que visitan estos centros turísticos”, indicó.

King señaló que el operativo se mantendrá inicialmente durante un periodo de dos a tres meses, mientras las autoridades evalúan su desarrollo y el comportamiento de las personas que acuden a estos puntos.

Unas 500 unidades del SPI serán desplegadas en las zonas contempladas para reforzar las labores de vigilancia, prevención y atención a la ciudadanía.

Las autoridades evaluarán los resultados del operativo para determinar su continuidad y realizar los ajustes necesarios de acuerdo con las condiciones de seguridad registradas en cada sector.

Con información de Meredith Serracín