Detienen en Colombia a presunto líder de red que traficaba drogas desde un puerto de Panamá

De acuerdo con las investigaciones, el conocimiento sobre la logística portuaria habría sido utilizado por el individuo para coordinar el envío de cargamentos de droga mediante la modalidad de contaminación de contenedores.

Un ciudadano panameño que labora en un puerto de la ciudad de Panamá y que mantenía una alerta roja de Interpol, fue capturado en Colombia por su vinculación con una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.

El hombre fue identificado como el presunto líder de la estructura criminal, en el marco de las investigaciones de la operación Alianza.

El detenido es requerido con fines de extradición para responder por los presuntos delitos de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, tráfico internacional de drogas, blanqueo de capitales y delitos contra la seguridad colectiva.

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De acuerdo con las investigaciones, el conocimiento sobre la logística portuaria habría sido utilizado por el individuo para coordinar el envío de cargamentos de droga mediante la modalidad de contaminación de contenedores, utilizando un puerto de la capital como punto de salida con destino a mercados ilícitos en Europa y Oceanía.

La Policía Nacional informó que la captura fue posible gracias a la cooperación internacional, luego de que Interpol Panamá gestionara la emisión de una notificación roja, fortaleciendo las acciones conjuntas para ubicar y detener a integrantes de organizaciones criminales transnacionales que operan en la región.

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