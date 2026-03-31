Ciudad de Panamá/ Nicolás Brea, director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), confirmó que el gobierno evalúa un subsidio dirigido a transportistas para mitigar el impacto del alza del combustible, con el objetivo de evitar que el costo se traslade a los usuarios. "La política es evitar que al usuario se le traslade el costo del alza al combustible y se mantengan los pasajes como está fijado en las listas", manifestó Brea.