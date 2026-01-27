Humedales de Panamá siguen bajo amenaza por quemas, contaminación y uso ilegal del suelo

De acuerdo con las autoridades ambientales, en diversas zonas del país persisten modelos de desarrollo incompatibles con la sostenibilidad, que incluyen el uso de pesticidas, la eliminación de manglares para rellenos y otros fines que afectan de manera directa estos ecosistemas.