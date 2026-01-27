Humedales de Panamá siguen bajo amenaza por quemas, contaminación y uso ilegal del suelo
De acuerdo con las autoridades ambientales, en diversas zonas del país persisten modelos de desarrollo incompatibles con la sostenibilidad, que incluyen el uso de pesticidas, la eliminación de manglares para rellenos y otros fines que afectan de manera directa estos ecosistemas.
Ciudad de Panamá, Panamá/Los humedales forman parte esencial de la riqueza natural de Panamá, pero continúan enfrentando serias amenazas, entre ellas la quema indiscriminada, la apropiación ilegal de tierras y el uso no sostenible del suelo, advirtió el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.