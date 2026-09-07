Ilya Espino de Marotta asume el Canal entre retos por el agua, nuevos proyectos y demanda de personal

La llegada de Ilya Espino de Marotta a la administración del Canal de Panamá genera expectativas en distintos sectores, mientras la vía interoceánica enfrenta desafíos relacionados con la disponibilidad de agua, el desarrollo de nuevos proyectos y la necesidad de personal especializado.

La llegada de Ilya Espino de Marotta a la administración del Canal de Panamá genera expectativas en distintos sectores, mientras la vía interoceánica enfrenta desafíos relacionados con la disponibilidad de agua, el desarrollo de nuevos proyectos y la necesidad de personal especializado.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Canal de Panamá inició este lunes 7 de septiembre una nueva etapa con la toma de posesión de Ilya Espino de Marotta como nueva administradora de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

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