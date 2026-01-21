Incendio afecta viviendas en David

Incendio de masaje vegetal en David, Chiriquí. / Iván Saldaña
Iván Saldaña
21 de enero 2026 - 12:30

David, Chiriquí/Más de 10 hectáreas afectadas por incendio en La Riviera de David.

