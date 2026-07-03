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Líderes 360: Pedro Heilbron, el hombre que vio despegar a Copa y convertirse en el Hub de las Américas

Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines. / Eduardo Lim Yueng
Eduardo Lim Yueng - Periodista
03 de julio 2026 - 07:41

Ciudad de Panamá/Por más de tres décadas ha liderado la transformación de Copa Airlines. En el especial Líderes 360 de TVN, el presidente ejecutivo de la aerolínea abre las puertas de una historia que comenzó con dos aviones usados, sobrevivió a la peor crisis de la aviación mundial y hoy sigue mirando hacia el futuro.

Hay liderazgos que se construyen en tiempos de bonanza. El de Pedro Heilbron nació cuando muchos pensaban que no había futuro.

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