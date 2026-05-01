Ciudad de Panamá/El meteorólogo Rafael Morán, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, advierte sobre condiciones lluviosas para hoy 1 de mayo y los próximos días, con posibles tormentas eléctricas en sectores del interior y el área metropolitana.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá emitió su pronóstico para este fin de semana largo. Según explicó el meteorólogo Rafael Morán, se esperan condiciones lluviosas durante el día, la tarde y parte de la noche de hoy, 1 de mayo.