Luiz Inácio Lula da Silva anunció el martes que planea someterse a una operación de cadera en los "próximos meses" para acabar con un dolor constante.

Lula abordó el tema durante su programa semanal "Conversación con el Presidente", en el que se comparó con un jugador de fútbol "que no quiere decir al técnico que siente dolor para no ir a la banca". Explicó que el procedimiento no es urgente y no dio una fecha para su cita con la sala de operaciones, pero en su opinión el mejor momento sería octubre, al cabo de una apretada agenda de alto nivel dentro y fuera del país.

En agosto, será anfitrión de una reunión de países amazónicos, antes de viajar para una cumbre de los BRICS en Sudáfrica. En septiembre debe asistir al G20 en India y la Asamblea General de la ONU en Nueva York.