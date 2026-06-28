Marchan por la paz en San Miguelito mientras evalúan retomar el toque de queda

La movilización reunió a familiares de víctimas, líderes comunitarios, iglesias y residentes que pidieron fortalecer la unión familiar y prevenir que más jóvenes sean alcanzados por la violencia.

Con pancartas, mensajes de esperanza y un llamado a recuperar la tranquilidad, cientos de personas participaron en una marcha por la paz en el distrito de San Miguelito, una de las zonas más afectadas por la violencia en el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con pancartas, mensajes de esperanza y un llamado a recuperar la tranquilidad, cientos de personas participaron en una marcha por la paz en el distrito de San Miguelito, una de las zonas más afectadas por la violencia en el país.

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