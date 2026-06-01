Un muerto, varios heridos y más de 30 recapturados; redistribución de reclusos en La Joyita causó fuga

Operativo de seguridad en los predios de La Joyita tras fuga másiva. / Yamy Rivas
Yamy Rivas - Periodista
01 de junio 2026 - 20:18

Ciudad de Panamá/Una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno para la redistribución de más de 80 privados de libertad derivó este lunes en un motín y una fuga masiva de reclusos en el centro penitenciario La Joyita.

De acuerdo con información preliminar, la operación tenía como objetivo la clasificación y reubicación de reclusos como parte de las estrategias de seguridad y control dentro del sistema penitenciario. Sin embargo, la medida provocó disturbios en el penal y, en medio del desorden, más de una decena de privados de libertad lograron escapar.

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