Ciudad de Panamá/La junta directiva de la Asamblea Nacional, presidida por Shirley Castañedas, y los jefes de bancada del PRD, partido Panameñista, Realizando Metas, Cambio Democrático y Alianza sostuvieron este miércoles 8 de julio un encuentro con el presidente de la República, José Raúl Mulino, en el salón Los Tamarindos del palacio de las Garzas, en el que acordaron impulsar y darle prioridad a los proyectos que busquen el beneficio de la población panameña.