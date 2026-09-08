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Mulino sanciona Ley del Olvido Oncológico que prohíbe a las empresas financieras aplicar cláusulas discriminatorias

El presidente José Raúl Mulino sanciona Ley de Olvido Oncológico. / Yenny Caballero
Yenny Caballero - Periodista
08 de septiembre 2026 - 21:20

Ciudad de Panamá/Las personas sobrevivientes de cáncer que se hayan mantenido libres de recurrencia o reincidencia durante al menos cinco años no estarán obligadas a declarar haber padecido esta enfermedad a la hora de contratar servicios bancarios, crediticios y de seguros, y estarán protegidas ante cualquier tipo de cláusula, restricción o aumento de primas por motivo de esta enfermedad ya superada.

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