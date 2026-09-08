Ciudad de Panamá/Las personas sobrevivientes de cáncer que se hayan mantenido libres de recurrencia o reincidencia durante al menos cinco años no estarán obligadas a declarar haber padecido esta enfermedad a la hora de contratar servicios bancarios, crediticios y de seguros, y estarán protegidas ante cualquier tipo de cláusula, restricción o aumento de primas por motivo de esta enfermedad ya superada.