El proyecto, conocido como cuponera digital de descuentos, busca fortalecer la propuesta de valor de Panamá como destino turístico, más allá de sus atractivos naturales.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una billetera digital con ofertas y descuentos exclusivos comenzó a implementarse en Panamá como parte de una iniciativa del sector privado orientada a incrementar el interés de los turistas extranjeros y a estimular estadías más prolongadas en el país.