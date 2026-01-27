Nueva billetera digital busca incentivar estancias más largas de turistas en el país
El proyecto, conocido como cuponera digital de descuentos, busca fortalecer la propuesta de valor de Panamá como destino turístico, más allá de sus atractivos naturales.
Ciudad de Panamá, Panamá/Una billetera digital con ofertas y descuentos exclusivos comenzó a implementarse en Panamá como parte de una iniciativa del sector privado orientada a incrementar el interés de los turistas extranjeros y a estimular estadías más prolongadas en el país.