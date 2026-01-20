San Miguelito/Desde antes del amanecer, padres y acudientes forman largas filas frente al Instituto Rubiano en San Miguelito. En busca de un cupo escolar para sus hijos en séptimo grado.

Aunque el proceso de matrícula estaba programado para comenzar a las 7:15 a.m., las autoridades ya recibían a los primeros en llegar desde las 6:44 a.m. para agilizar los trámites. De los 350 cupos asignados por la Dirección Regional de Educación de San Miguelito, muchos ya están comprometidos, pero la demanda sigue creciendo.