Panamá asume rol protagónico en la Asamblea de la OEA con foco en multilateralismo, democracia y seguridad

Ana Irene Delgado, embajadora de Panamá ante la OEA.

Ciudad de Panamá/Panamá vive un momento histórico al convertirse en sede de la Asamblea General 56 de la Organización de Estados Americanos (OEA), exactamente dos siglos después de que el libertador Simón Bolívar convocara a los países de la región en 1826 para fortalecer el multilateralismo, la democracia y la seguridad. Así lo destacó la embajadora Ana Irene Delgado, representante de Panamá ante el organismo, quien detalló la agenda y los desafíos que se abordan en esta jornada.

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