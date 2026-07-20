Los manifestantes aseguran que llevan años esperando que la normativa se haga efectiva y que, mientras tanto, continúan trabajando bajo condiciones que consideran insuficientes.

La Chorrera, Panamá Oeste/Con pancartas, pailas, megáfonos y banderas, paramédicos de la provincia de Panamá Oeste se manifestaron a orillas de la autopista Arraiján-La Chorrera para pedir el cumplimiento de la Ley 354 de 2023, que establece cambios en sus posiciones y condiciones salariales.