'Nunca partió': Documental revive la obra y legado de Pedro Altamiranda a un año de su partida
La obra propone un recorrido integral por la vida del artista, desde su nacimiento hasta sus últimos años, abordando no solo su trayectoria musical, sino también su faceta personal, familiar e intelectual.
Ciudad de Panamá, Panamá/A un año de la partida del cantautor panameño Pedro Altamiranda, su legado artístico y cultural vuelve a cobrar vida a través del documental “Pedrito nunca partió”, una producción que se estrenará este domingo 29 a las 7:00 p.m. por televisión nacional.