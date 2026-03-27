La obra propone un recorrido integral por la vida del artista, desde su nacimiento hasta sus últimos años, abordando no solo su trayectoria musical, sino también su faceta personal, familiar e intelectual.

Ciudad de Panamá, Panamá/A un año de la partida del cantautor panameño Pedro Altamiranda, su legado artístico y cultural vuelve a cobrar vida a través del documental “Pedrito nunca partió”, una producción que se estrenará este domingo 29 a las 7:00 p.m. por televisión nacional.