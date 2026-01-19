Radiación UV alcanza niveles hasta muy altos en Panamá: expertos advierten riesgos para la salud

Según los reportes meteorológicos, en la vertiente del Caribe los índices UV se mantienen entre moderados y altos, mientras que en el Pacífico se prevén niveles altos a muy altos, situación que se ve agravada por la escasa nubosidad durante las horas de la mañana, lo que permite una mayor incidencia directa de los rayos solares.