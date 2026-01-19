Radiación UV alcanza niveles hasta muy altos en Panamá: expertos advierten riesgos para la salud
Según los reportes meteorológicos, en la vertiente del Caribe los índices UV se mantienen entre moderados y altos, mientras que en el Pacífico se prevén niveles altos a muy altos, situación que se ve agravada por la escasa nubosidad durante las horas de la mañana, lo que permite una mayor incidencia directa de los rayos solares.
Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá enfrenta actualmente niveles de radiación ultravioleta (UV) que oscilan entre moderados, altos y muy altos, una condición que incrementa la sensación térmica, sobre todo entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., cuando la exposición al sol representa mayores riesgos para la salud.