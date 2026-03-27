La iniciativa, impulsada por el diputado Benicio Robinson Hijo, ha generado inquietud en el sector aeronáutico, que advierte posibles efectos negativos sobre la competitividad del país como centro de conexiones aéreas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El administrador del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Antonio Ruiz Blanco, expresó su rechazo al proyecto de ley 131, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional de Panamá, que propone aumentar a 10 dólares la tasa que se cobra a los pasajeros en tránsito.