Absel Navarro, quien lleva aproximadamente una semana al frente de la Universidad Autónoma de Chiriquí, presentó ante la Comisión de Presupuesto la propuesta elaborada por la administración anterior para 2027. El MEF recomienda asignar $80 millones frente a los $118 millones solicitados.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con aproximadamente una semana en el cargo, el nuevo rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Absel Navarro, sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional la propuesta presupuestaria de la universidad para la vigencia fiscal de 2027.