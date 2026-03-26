Refuerzan operativo de seguridad y salud por peregrinación al Cristo de Alanje
Mónica Acosta, del Sistema Nacional de Protección Civil, informó que se instalará el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), mientras avanzan las reuniones de coordinación para definir los cronogramas de trabajo, especialmente en la ruta de peregrinación hacia el santuario.
Chiriquí/Las autoridades afinan los preparativos para la tradicional peregrinación al Santuario Diocesano Santo Cristo de Alanje, que cada año congrega a miles de fieles durante la Semana Santa.