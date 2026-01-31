Durante la inspección, la entidad documentó casos de viviendas con deterioro progresivo en techos, losas y estructuras de cemento, lo que, advirtió, podría implicar posibles vulneraciones a los derechos de los residentes.

Arraiján, Panamá Oeste/La Defensoría del Pueblo verificó este sábado un total de 530 viviendas en la urbanización Los Cerezos, en Arraiján, y concluyó que la mayoría presenta daños estructurales muy graves, según informó el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, tras realizar un recorrido en el sector.