Bocas del Toro/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) declaró alerta verde en 19 distritos del país debido a las condiciones atmosféricas que favorecen la ocurrencia de lluvias de variada intensidad, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

La medida comenzó a regir desde la 1:00 p.m. de este lunes 13 de julio de 2026, tras un análisis técnico-científico de las condiciones meteorológicas que afectan al territorio nacional.