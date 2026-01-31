Sobreviviente de descarga eléctrica permanece hospitalizado con quemaduras de segundo grado en Veraguas

El Cuerpo de Bomberos confirma que, al llegar los equipos de emergencia al sitio del incidente, dos personas ya habían fallecido y otras tres presentaban lesiones, por lo que se procede a su estabilización y traslado a centros médicos, priorizando la atención del afectado con mayor gravedad.