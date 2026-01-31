Sobreviviente de descarga eléctrica permanece hospitalizado con quemaduras de segundo grado en Veraguas
El Cuerpo de Bomberos confirma que, al llegar los equipos de emergencia al sitio del incidente, dos personas ya habían fallecido y otras tres presentaban lesiones, por lo que se procede a su estabilización y traslado a centros médicos, priorizando la atención del afectado con mayor gravedad.
Ciudad de Panamá, Panamá/Uno de los sobrevivientes de una descarga eléctrica registrada en días pasados en la provincia de Veraguas permanece recluido en el Hospital Luis “Chicho” Fábrega con quemaduras de segundo grado, mientras continúan las investigaciones sobre el accidente que dejó dos personas fallecidas y tres lesionadas.