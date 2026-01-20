Surgen reacciones tras denuncia de presunto soborno a representante de San Miguelito
Según lo expuesto, algunas personas "habrían ofrecido hasta $100 mil" con el objetivo de beneficiar a la empresa "Revisalud" y obtener respaldo político, una acusación que fue calificada como grave, al involucrar posibles actos de corrupción tanto en el ámbito público como privado.
Ciudad de Panamá, Panamá/Reacciones encontradas se generaron este martes luego de que, durante una sesión del Concejo Municipal de San Miguelito, el representante del corregimiento de Belisario Porras, Javier Valverde, realizara una denuncia pública por un presunto intento de soborno.