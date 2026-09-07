El canciller Javier Martínez-Acha recordó la lucha de varias generaciones de panameños y sostuvo que el desafío actual es traducir la soberanía alcanzada en oportunidades y prosperidad para el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá conmemoró este 7 de septiembre el 49.º aniversario de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, los acuerdos que abrieron el camino hacia la plena soberanía panameña sobre su territorio y culminaron con la transferencia del canal de Panamá a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999.