Ciudad de Panamá/TVN Media reafirma su compromiso con el desarrollo social del país mediante la firma de un acuerdo de colaboración con Cámara Panameña de Social.

Esta alianza permitirá poner a disposición de la organización nuestras plataformas informativas y digitales, con el objetivo de visibilizar el trabajo que realizan diversas organizaciones no gubernamentales en distintas comunidades.

A través de este esfuerzo conjunto, se busca amplificar historias que generan impacto, destacando iniciativas que promueven el bienestar social, la inclusión y el desarrollo sostenible.