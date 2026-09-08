Chiriquí/La administración de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) anunció que mantendrá las clases virtuales desde este lunes hasta el próximo viernes.

La medida responde a las difíciles condiciones del clima en áreas apartadas que representan un riesgo para el traslado de los estudiantes hacia los campus, así como a la situación financiera que atraviesa el personal docente y administrativo debido al retraso en el pago de sus quincenas.