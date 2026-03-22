De acuerdo con los comerciantes, el precio del melón ha pasado de 25 centavos la libra a oscilar entre 35 y 40 centavos, mientras que el saco de naranjas, que anteriormente se comercializaba en al menos 12 dólares, ahora se vende entre 18 y 20 dólares.

La Chorrera, Panamá Oeste/El aumento en los precios de algunas frutas comienza a sentirse en el mercado de Abastos de La Chorrera, donde vendedores reportan incrementos en productos de alto consumo como el melón y la naranja, situación que también ha impactado las ventas.