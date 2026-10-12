Ahora, ante la pérdida de su vivienda, Camarena y sus familiares hacen un llamado a las autoridades para que acudan a la comunidad y evalúen los daños, con el fin de recibir apoyo para reconstruir su hogar.

A sus 77 años, Alonso Camarena asegura que ha dedicado toda su vida al trabajo y la pesca para construir su hogar en Hicaco, al sur de Veraguas. Sin embargo, tras el reciente sismo que afectó esta región del país, su vivienda quedó prácticamente destruida y ahora él y su familia no tienen un lugar seguro donde dormir.