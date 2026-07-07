Desde la implementación del Sistema Nacional de Alerta Amber en 2024, se han reportado mil 305 menores desaparecidos en el país. La mayoría de los casos corresponde a adolescentes de entre 13 y 17 años.

Las denuncias por la desaparición de menores de edad en Panamá registran un preocupante incremento durante 2026. De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Alerta Amber, entre enero y junio de este año se presentaron 594 reportes, una cifra que duplica el promedio mensual registrado entre 2024 y 2025.