Alerta Amber: Cifra de menores desaparecidos aumenta en Panamá
Desde la implementación del Sistema Nacional de Alerta Amber en 2024, se han reportado mil 305 menores desaparecidos en el país. La mayoría de los casos corresponde a adolescentes de entre 13 y 17 años.
Las denuncias por la desaparición de menores de edad en Panamá registran un preocupante incremento durante 2026. De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Alerta Amber, entre enero y junio de este año se presentaron 594 reportes, una cifra que duplica el promedio mensual registrado entre 2024 y 2025.