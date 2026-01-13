Alerta por aumento de hurtos en fincas bananeras

Autoridades del Gobierno Nacional sostuvieron una reunión con representantes de la empresa transnacional Chiquita, en la provincia de Bocas del Toro, ante el incremento de los hurtos de banano registrados en diversas fincas del distrito de Changuinola, una situación que, según la empresa, genera importantes pérdidas económicas y afecta la reactivación productiva de la región.