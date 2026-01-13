Alerta por aumento de hurtos en fincas bananeras
Autoridades del Gobierno Nacional sostuvieron una reunión con representantes de la empresa transnacional Chiquita, en la provincia de Bocas del Toro, ante el incremento de los hurtos de banano registrados en diversas fincas del distrito de Changuinola, una situación que, según la empresa, genera importantes pérdidas económicas y afecta la reactivación productiva de la región.
Durante el encuentro, directivos de la compañía advirtieron que este delito impacta directamente en la producción bananera y limita las oportunidades de empleo para los residentes de la provincia, en momentos en que se impulsan esfuerzos para dinamizar la economía local.