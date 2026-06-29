Alerta por pacientes con leishmaniasis sin culminar tratamiento en Bocas del Toro
La directora regional de la CSS en la provincia de Bocas del Toro, Melissa Navarro, explicó que algunos pacientes presentan mejoría durante los primeros días del tratamiento, lo que los lleva a suspenderlo antes de tiempo, aumentando la posibilidad de complicaciones.
La Caja de Seguro Social (CSS) hizo un llamado a los pacientes diagnosticados con leishmaniasis para que no abandonen el tratamiento médico, luego de detectar que varios afectados han dejado de asistir a sus controles, una situación que podría poner en riesgo su recuperación y favorecer la progresión de la enfermedad.