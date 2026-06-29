La directora regional de la CSS en la provincia de Bocas del Toro, Melissa Navarro, explicó que algunos pacientes presentan mejoría durante los primeros días del tratamiento, lo que los lleva a suspenderlo antes de tiempo, aumentando la posibilidad de complicaciones.

La Caja de Seguro Social (CSS) hizo un llamado a los pacientes diagnosticados con leishmaniasis para que no abandonen el tratamiento médico, luego de detectar que varios afectados han dejado de asistir a sus controles, una situación que podría poner en riesgo su recuperación y favorecer la progresión de la enfermedad.