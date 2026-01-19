Panamá/Este lunes, el alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi anunció la realización del festival “Carnavalístico Volumen Caribe”, que se celebrará del 13 al 17 de febrero dentro del área de la Cinta Costera.

El evento contará con tarimas, shows en vivo, culecos, y una ampliación del área tradicionalmente utilizada en la Cinta Costera para albergar a los asistentes. Además, se habilitarán áreas para niños, boulevard de microempresarios, juegos mecánicos para niños y adultos, inflables, zonas de comida y un espacio destinado para mascotas.