Arranca el Festival de Cine de Panamá con más de 40 producciones
La decimocuarta edición del Festival Internacional de Cine de Panamá arrancó este fin de semana con una nutrida agenda cinematográfica y la presencia de invitados internacionales, en una noche inaugural celebrada en el Teatro Nacional.
En el evento de apertura, que contó con alfombra azul y gran asistencia de público, se dio inicio a una programación que incluye más de 40 producciones entre documentales y películas provenientes de América Latina, Centroamérica, así como de Europa, África y Asia.