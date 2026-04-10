La decimocuarta edición del Festival Internacional de Cine de Panamá arrancó este fin de semana con una nutrida agenda cinematográfica y la presencia de invitados internacionales, en una noche inaugural celebrada en el Teatro Nacional.

En el evento de apertura, que contó con alfombra azul y gran asistencia de público, se dio inicio a una programación que incluye más de 40 producciones entre documentales y películas provenientes de América Latina, Centroamérica, así como de Europa, África y Asia.