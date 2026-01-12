Arranca proceso de convocatoria para el Concurso General de Becas del Ifarhu

Un total de 50 millones de dólares serán destinados al Concurso General de Becas del Ifarhu, en el que podrán participar estudiantes de primaria, premedia y media de centros educativos oficiales y particulares, así como universitarios de licenciaturas, maestrías y doctorados de universidades oficiales del país.

Instalaciones del Ifarhu

A diferencia del año anterior, el proceso de postulación se realizará principalmente a través de la plataforma digital www.ifarhuconcurso.gob.pa, con el objetivo de agilizar los trámites y facilitar el acceso a los aspirantes.

ifarhu concurso general de becas
