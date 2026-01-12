Arranca proceso de convocatoria para el Concurso General de Becas del Ifarhu

Un total de 50 millones de dólares serán destinados al Concurso General de Becas del Ifarhu, en el que podrán participar estudiantes de primaria, premedia y media de centros educativos oficiales y particulares, así como universitarios de licenciaturas, maestrías y doctorados de universidades oficiales del país.