Autoridades tras la pista de dos jóvenes reportados como desaparecidos en San Miguelito

El Ministerio Público mantiene abiertas varias investigaciones relacionadas con reportes de personas desaparecidas, entre ellas los casos recientes de dos jóvenes de 18 años, cuyas desapariciones podrían tener algún vínculo, según las primeras diligencias realizadas por las autoridades.

Juan David Batista y Aldahir De Jesús Valdés, reportados como desaparecidos
18 de junio 2026 - 20:03

Uno de los casos corresponde a Aldahir De Jesús Valdés, quien fue reportado como desaparecido en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos. El segundo caso es el de Juan David Batista Miranda, cuya desaparición fue denunciada en el corregimiento de Belisario Porras.

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