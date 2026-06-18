El Ministerio Público mantiene abiertas varias investigaciones relacionadas con reportes de personas desaparecidas, entre ellas los casos recientes de dos jóvenes de 18 años, cuyas desapariciones podrían tener algún vínculo, según las primeras diligencias realizadas por las autoridades.

Uno de los casos corresponde a Aldahir De Jesús Valdés, quien fue reportado como desaparecido en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos. El segundo caso es el de Juan David Batista Miranda, cuya desaparición fue denunciada en el corregimiento de Belisario Porras.