¿Sabes cómo brindar primeros auxilios ante un golpe de calor?
Las altas temperaturas pueden provocar desde un agotamiento por calor hasta un golpe de calor, una condición que representa una emergencia médica y que requiere atención inmediata. Pero, ¿sabrías cómo ayudar a una persona mientras llega una ambulancia?
Personal del Sistema Único de Manejo de Emergencias 911 explicó cuáles son los primeros auxilios que cualquier ciudadano puede aplicar para asistir a una persona que presente síntomas como mareos, dolor de cabeza, sed intensa, debilidad o agotamiento tras permanecer varias horas bajo el sol.